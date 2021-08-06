Пекин, 6 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Совместное американо-китайское предприятие SAIC-GM готовит дебют электрической версии кроссовера Chevrolet Equinox. Изображение будущей новинки размещено на сайте патентного ведомства Китая (CNIPA).

en.wikipedia.org Логотип компании SAIC

Уже к 2025 году компания планирует представить свои первые электрические модели кроссовера. Судя по патентным документам, капот и дневные ходовые огни автомобиля будут такими же, как и у бензиновой версии Chevrolet Equinox. А вот крылья, бамперы и юбки у модели будут новые.

Радиаторная решётка убрана вместе с выхлопными патрубками. Также электрический кроссовер будет иметь новую светодиодную оптику, соединенную светодиодной полосой. Кроме того, у модели появятся современные колёса с низким сопротивлением качению и система автопилотирования с датчиками на крыше.

Напомним, компания General Motors планирует вложить более одного млрд долларов в строительство завода по производству электромобилей в мексиканском городе Рамос-Ариспе. Запуск предприятия намечен на 2023 год.

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