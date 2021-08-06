Москва, 6 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации следует выплачивать жителям России, считает уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом говорится в её обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщает 6 августа RT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Волынец предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», в рамках которой людей информировали бы о возможности бесплатного обследования. При этом, полагает она, нужно назначить пособие с выплатой «один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков».

Детский омбудсмен подчеркнула, что диагностировать опасные заболевания на ранних сроках позволяют возможности современной медицины. За прохождение диспансеризации она предложила выдавать QR-коды, на основании которых можно будет подать заявление на выплату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили порядок углубленной диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

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