Москва, 6 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. По итогам дня 5 августа рубль укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 73,10 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 86,48 руб. Пара фунт/рубль подросла на 0,17%, до 101,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Торги проходили спокойно в узких коридорах, так как участники рынка ожидают, которая способна придать дополнительный импульс американскому доллару.

Котировки нефти к вечеру торговались в плюсе, однако не оказали видимой поддержки рублю. Цена на Brent восстановилась до $71,19 с $69,72.

Рубль подешевел к британцу после заседания Банка Англии. Банк Англии сохранил денежную политику, как и ожидалось.

Один из членов MPC — Майкл Сондерс — проголосовал против сохранения текущего объема выкупа гособлигаций, предложив сократить его до 830 млрд фунтов стерлингов с 895 млрд фунтов. его не поддержали другие представители руководства ЦБ.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,34 (+0,20%). Сегодня участники рынков ждут отчета по рынку труда в США за июль. Показатель непрогнозируемый, поэтому вызывает сильные движения на валютном рынке Форекс.

Так как отчёт важен для ФРС США, то через доллар сегодня достанется всем рисковым активам, включая рубль. Если опираться на технический анализ нефти, то по паре доллар/рубль на вечер просматривается уровень 72,80 руб.

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