Магадан, 6 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Магаданской области среди зараженных коронавирусом число вакцинированных не превышает 0,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

"Мы четко знаем и видим в своей клинической практике, что те люди, которые получили вакцину против новой коронавирусной инфекции, заболевают и могут заболеть. Но из 40 тысяч получивших прививки на территории Магаданской области инфицировались 213 человек. При этом болезнь протекает в лёгкой форме, потому что все наши прививки настроены только на одно: чтобы не развилась вирусная пневмония и чтобы пациенты наши остались живы», — цитирует телеграм-канал ПУЛ №49 первого замминистра здравоохранения и демографической политики Колымы Елену Кузьменко.

Читайте также: Хорошо бы к 1 сентября получить коллективный иммунитет к COVID-19 — Попова

Как сообщало ИА REGNUM, коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции надо бы достичь к 1 сентября, сказала 5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова.