Москва, 6 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Теорию, согласно которой Вселенная сформировалась после Большого взрыва, подтверждают открытия, сделанные российско-немецким космическим телескопом «Спектр-РГ». Об этом 6 августа сообщил учёный секретарь Института космических исследований РАН Андрей Садовский.

Pxhere.com Человек и Вселенная

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (активного ядра галактики — ред.), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», — цитирует РИА Новости собеседника.

Космический аппарат «Спектр-РГ» был выведен в космос в июле 2019 года. Обсерватория работает в жёстком рентгеновском диапазоне, что позволяет учёным создавать широкомасштабную карту Вселенной с большей детализацией, чем было возможно ранее.

В соответствии с теорией Большого взрыва, Вселенная зародилась из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Такая космологическая модель считается наиболее признанной и имеющей научные подтверждения.