Токио, 6 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Российские атлеты продолжают борьбу за попадание в первую тройку медального зачета на летних Олимпийских играх Токио, заявил 6 августа журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Olympic.ru Станислав Поздняков

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«Еще предстоит ряд важных соревнований, наши спортсмены пробились там в финалы. Я бы не мог однозначно прогнозировать. В тройке мы уже суммарно по наградам. Но по золотым медалям еще попробуем побороться», — сказал он.

Россия в настоящее время удерживает третье место по числу олимпийских наград. На счету российских атлетов 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. Первое место принадлежит США, второе — Китаю, однако китайские спортсмены являются лидерами по числу золотых наград (34).

Ранее Станислав Поздняков сообщал, что причиной нападок на российских атлетов стали их успешные выступления на летних Олимпийских играх в Токио.