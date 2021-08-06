Токио, 6 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов 6 августа одержал победу над представителем Польши Магомедмурадом Гаджиевым в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 65 кг.

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Встреча завершилась со счётом 6:2. В полуфинале Олимпиады российский борец встретится с победителем схватки между японцем Такуто Отогуро и венгром Исмаилом Мускаевым.

Гаджимураду Рашидову 25 лет, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Он также обладатель двух серебряных медалей мировых первенств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский борец Заурбек Сидаков прошёл в финал Олимпиады, одолев своего соперника из Казахстана в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.