Токио, 6 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Токио в день закрытия Олимпийских игр 8 августа может прийти тропический шторм. Об этом представитель оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая 6 августа сообщил журналистам.

News.cn Тропический шторм «Хигос»

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По его словам, сейчас можно сказать только то, что оргкомитет Игр внимательно следит за ситуацией.

«Оргкомитет готов к непредвиденным ситуациям, но я бы не хотел сейчас всерьёз говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг самих же себя», — заявил Такая.

Он подчеркнул, что, по данным метеорологов, речь в настоящее время идёт лишь о тропическом шторме, а не о гораздо более разрушительном тайфуне.

8 августа, в заключительный день Олимпийских игр в Токио, будут разыграны 13 комплектов наград, после чего пройдёт церемония закрытия спортивного праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр.