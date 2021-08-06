Сеул, 6 августа, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены продлить еще на две недели строгие ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Ограничения включают в себя запрет собираться группами более двух человек после 18:00. Действие запрета распространяется и на заведения общественного питания. Таким образом, ограничения в Сеуле и прилегающим к нему регионам будет действовать по 22 августа.

«В настоящее время контроль и предотвращение распространения коронавируса — наша главная задача», — заявил глава южнокорейского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее на протяжении троих суток подряд выявляют более 1,7 тыс. зараженных коронавирусом ежедневно. Эксперты связывают рост заболеваемости COVID-19 в республике со стремительным распространением дельта-штамма SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 207 406 носителей коронавируса.