Токио, 6 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

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В числе заразившихся за прошедшие сутки спортсменов нет. Всего же с начала Олимпиады новый коронавирус выявили у 382 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении.

Накануне в Токио был установлен новый антирекорд — за сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена ещё у 31 человека.

Напомним, в связи с действием в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС), соревнования проходят при отсутствии на трибунах зрителей и с соблюдением жёстких карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, поляк Давид Томала завоевал золото Олимпийских игр в Токио в спортивной ходьбе на 50 километров.