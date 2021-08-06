Новосибирск, 6 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что для изменения отношения Минобрнауки России к работам академических институтов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), необходимо поменять оценку эффективности работы научных учреждений для ОПК. Об этом он сказал на встрече с учёными в Новосибирске, отвечая на вопрос заместителя председателя Сибирского отделения РАН академика Николая Похиленко.

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«Скажу чисто своё мнение, но мне кажется, что надо менять оценочные показатели в этом смысле. Я, естественно, попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что результаты работ, которые ведутся в интересах ОПК, публиковать в зарубежных высокорейтинговых научных журналах нельзя, а оценка эффективности научных институтов во многом зависит именно от этого.

Напомним, что накануне, 5 августа, министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирск с рабочей поездкой.