Москва, 6 августа, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В пятницу, 6 августа, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный дождь, гроза. Температура воздуха +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

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В ночь на 7 августа в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +15…+17 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18…+23 °C днём и +12…+17 °C ночью.

В субботу, 7 августа, днём в столице ожидается +27…+29 °C, по области +26…+31 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +14…+19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что система Росгидромета дает высокоточные прогнозы относительно опасных природных явлений.