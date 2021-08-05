Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 00:52 — ИА Регнум. К хищению данных о миллионе кредитных карт, выпущенных в США и некоторых других странах, могут быть причастны «русские хакеры», предположили в исследовательской компании Q6. Об этом 5 августа сообщил телеканал CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

«Группа, которая называет себя All World Cards, предлагает информацию о украденных кредитных картах другим преступникам», — сообщили источники.

По их утверждению, данные о картах продаются на платформе теневого сегмента Darknet.

Других сведений, подтверждающих выводы исследователей, телеканал не приводит.

Ранее заместитель помощника министра юстиции США Ричард Даунинг заявил, что российские власти не стоят за кибератаками, но и не борются как следует со своими хакерами.