Влёра, Албания, 6 августа, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Министр обороны Албании Нико Пелеши 5 августа вместе с 40 частями вооруженных сил Албании направился в зону Джорми во Влёре, где природные пожары привели к чрезвычайной ситуации.

14.mchs.gov.ru Пожарные

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пелеши потребовал от главы полиции региона провести эвакуацию жителей, чтобы избежать жертв.

К тушению огня привлечены вертолеты и многочисленные (по албанским меркам) войска, однако сильные ветры почти что сводят на нет их усилия, беспощадно распространяя огонь. Весь день борцы с огнем старались не допустить возгорания населенных пунктов и парка Лагара.