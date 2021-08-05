Вашингтон, 5 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Известный американский активист, эколог, адвокат и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший обрушился с критикой на компании из США, которым доверили разработать и производить вакцину от COVID-19. Самые крупные фирмы-производители вакцины в Штатах — Glaxo, Sanofi, Pfizer и Merck, неоднократно признавались судом виновными в подкупе экспертов, врачей и ученых, чтобы те подтасовывали результаты испытаний и полученные научные данные.

Business.ua Вакцина

На защиту американской Биг Фармы встала Большая Цифра — IT-гиганты из Силиконовой долины лишили Кеннеди-младшего доступа к своим аккаунтам в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook, рассказали в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Американский эксперт уверен, что технологические компании, пользуясь цифровыми технологиями, продвигают на рынке смертоносные вакцины и блокируют всех критиков сомнительных препаратов.

Источник такого поведения, уверен специалист, находится в огромных деньгах, которые вращаются на этом рынке. Ещё в 1986 году прививочный календарь в США включал только пять вакцин, а к сегодняшнему дню список разросся до 13 препаратов. Последние 20 лет фармпроизводители лидируют по количеству взносов в избирательные компании, также они тратят самые большие финансы на лоббистов в различных законодательных институтах. С помощью этого удалось добиться принятия закона, который защищает производителей вакцин от любой ответственности за травмы или смертельные случаи, вызванные некачественными или недостаточно проверенными препаратами.

Роберт Кеннеди заявляет, что негативные побочные эффекты от вакцин встречаются достаточно часто. За последние три десятилетия суды обязали производителей выплатить 4 миллиарда долларов жертвам вакцинации, причём сам американский минздрав отмечает, что в суд обращаются менее 1% пациентов, получивших осложнение после вакцины.

Как отметили в Институте РУССТРАТ, еще тридцать лет назад производство вакцин было побочной линией фармкомпаний и суммарно приносило не более миллиарда долларов в год. Сегодня оборот прививочного бизнеса в США составляет уже 50 миллиардов долларов.