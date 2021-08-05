Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Почти 830 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса, получив обе дозы антиковидного препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 августа.

Mos.ru Вакцина

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Участниками прививочной кампании стали 1 млн 153,69 тыс. человек (+ 13 018 за сутки). Оба компонента вакцины получили 828,03 тыс. человек (+ 21 375 за сутки).

Напомним, что ранее в Ростовской области привить от коронавируса планировалось 60% взрослого населения. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки руководство донского управления Роспотребнадзора настаивает на вакцинации 80% взрослого населения.