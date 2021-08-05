В Косово загорелся бывший завод электродвигателей
Джяковица, Сербия, 5 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Бывший завод электродвигателей в косовской Джяковице в 14:00 (время местное) 5 августа оказался объят пламенем.
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Новость для албанского новостного агентства Telegrafi подтвердил пресс-секретарь полиции города Нюсрет Джуркай.
Пожарные прибыли на место происшествия немедленно, причины пожара пока неизвестны. На фоне высоких температур и сильных ветров в Косово участились лесные пожары.