Приштина, Сербия, 5 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В посольстве США в Косово 5 августа призвали граждан республики прививаться от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломаты подчеркнули, что вакцинация — единственный способ сохранить здоровье в условиях распространения смертоносного штамма «Дельта».

В посольстве подчеркнули, что все вакцины, используемые в крае, эффективны и безопасны, и посоветовали косоварам не становиться жертвами дезинформации. 5 августа число носителей коронавируса в Косово превысило 1000, и это только зарегистрированные случаи.