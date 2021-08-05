Гнилане, Сербия, 5 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В селе Прилепац (муниципалитет Ранилуг) в Косово и Метохии, которое считается исторической родиной сербского князя Лазаря Хребеляновича, 5 августа появились граффити «Косово — это Албания» и «ОАК» («Освободительная армия Косово» — террористическая организация, которая боролась за отделение Косово от Сербии — ИА REGNUM).

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Канцелярия по вопросам Косово и Метохии правительства Сербии сообщила, что граффити появились в месте, которое ведет к памятной доске в честь сербского князя Лазаря, которую хулиганы уже несколько раз ломали, и поэтому жители села устанавливают ее только накануне праздника Видовдан 28 июня и в этот же день относят ее в место хранения.

«Это место, которое имеет для косовских сербов особую историческую значимость, и поэтому албанцы подобными акциями осквернения памятников посылают понятный сигнал о том, что в Косово существует межнациональная рознь, и что они не уважают сербские святые места», — цитирует телеканал РТС сообщение Канцелярии по Косово и Метохии.

Напомним, что в последнее время появление антисербских надписей по всей территории Косово и Метохии, где живут сербы, стало частым явлением.