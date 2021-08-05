Екатеринбург, 5 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Известный своими пиар-наклонностями министр обороны России Сергей Шойгу, возглавив список «Единой России» перед выборами, просто занимается пиаром себя и партии и демонстрирует заботу о прорывных технологиях. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, комментируя предложение политика построить в Сибири три-пять крупных городов.

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«В реальности, на мой взгляд, в России сейчас проблема, что делать с имеющимися городами подобного типа, а не необходимость построить ещё. И мне непонятно, какие технологии могут потребовать столь значительной охраны, что надо их отправить в отдельные города. А если они охраны не требуют, то и имеющихся городов в России, на мой взгляд, с лихвой хватает. Тем более, что ранее в «закрытые города» заманивали более качественным снабжением, а после ликвидации товарного дефицита этой проблемы не стало. А вот проблема выбраться из таких городов к цивилизации — осталась», — сказал эксперт.

«Словом, у меня такое ощущение, что Шойгу просто нашёл тему, на которой о нём поговорят на позитиве. И вспомнят, что он возглавляет список ЕР, вроде как в данном случае радеющей за развитие науки и экономики», — считает Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу предлагает создать в Сибири три-пять научно-промышленных центров. Это предложение он высказал 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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