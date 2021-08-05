Париж, 5 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Конституционный совет Франции поспешил с введением новых ограничительных мер в стране из-за COVID-19, написала 5 августа лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в Twitter.

Dailystormer.com Марин Ле Пен

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Комментируя одобрение Конституционным советом пакета мер, вводимых во Франции с 9 августа по имя здоровья населения, Ле Пен написала:

«Конституционный совет очень быстро подвергает цензуре любые жёсткие меры против легальной и нелегальной иммиграции и не находит никаких недостатков в законе, который ограничивает свободу передвижения французов в их собственной стране на основании вакцинации. Полное лицемерие!»