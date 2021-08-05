Курск, 5 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Курске 4 августа начался ремонт крыши здания пансионата «Сосновый бор». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Крыша пострадала от ураганного ветра, обрушившегося на областной центр вечером 2 августа. Ветер повалил деревья и сорвал 250 квадратных метров кровли в пансионате «Сосновый бор». Внутренняя отделка здания не пострадала.

Подрядчик, который ремонтировал крышу в 2017 году, выполнит ремонт в рамках гарантийных обязательств — ещё не прошло пяти лет с момента сдачи объекта. Завершить работы обещают до конца недели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, последствия урагана в областном центре продолжали устранять вплоть до 4 августа, спасатели помогали коммунальщикам распиливать поваленные деревья. При этом синоптики предупредили курян, что вечером 5 августа на регион снова может обрушиться ураганный ветер. После этого, по прогнозам, в регион вернётся аномальная жара.