Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Установка импортных базовых станций стандарта LTE (для беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) для российских операторов связи с 2023 года практически будет невозможна, заявил 5 августа российский министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании президента страны с членами правительства.

Nicosariego Стандарт 5G

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По его словам, уже введено «очень жёсткое ограничение» на поставку в сети связи зарубежных базовых станций, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет.

Шадаев «Фактически с 1 января 2023 г. на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции».

Министерство, отметил чиновник, уже обсудило этот вопрос с основными производителями базовых станций, причём два из них согласились на локализацию своего производства в России и на передачу прав российским партнёрам для производства современных базовых станций стандарта LTE.

Таким образом Россия начнёт избавляться от зависимости от зарубежных производителей в области «критической телекоммуникационной инфраструктуры». По словам Шадаева, крупнейшие российские операторы поддерживают эти планы, а у Ростеха есть большая программа по производству 5G оборудования.