Москва, 5 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2021 года произведено 79,05 тонны золота, что на 2,22 тонны, или на 2,73% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба Минфина.

(сс) kaisender Золото

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране сократилось до 63,83 тонны с 65,87 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 5,02 тонны с 5,60 тонны, вторичного золота — до 10,20 тонны с 9,80 тонны.

Сообщается также, что производство серебра в России за январь-апрель увеличилось на 25,22 тонны, или на 8,8%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 311,91 тонны.

При этом производство добычного серебра снизилось до 130,67 тонны со 133,87 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 99,15 тонны со 108,41 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 82,08 тонны с 44,41 тонны.