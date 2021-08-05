Путин подвёл итог дискуссии об источниках средств на интернет
Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Определять, из каких источников будет оплачиваться подключение к электричеству базовых станций операторов связи вдоль автотрасс, будет правительство, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами.
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На совещании министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал стоимость подключения базовых станций к электричеству основной проблемой операторов, которые создают вдоль дорог инфраструктуру. По его словам, проводить электричество дорого и оказывается невыгодным.
Реагируя на эти слова, вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что оплачивать подключение станций энергетики не могут, вот и остаётся только повышать тарифы. Путин подвёл итог этой дискуссии, заявив: