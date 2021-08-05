Подгорица, 5 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Черногории 40,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 34,2 процента были ревакцинированы.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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На данный момент введено 340 485 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины против коронавируса получили 184 259 человек или 29,7 процента, а вторую — 156 226 человек или 25,2 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против в Черногории началась 4 мая 2021 года.