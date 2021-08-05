Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Количество банков, которым разрешено кредитование работ по капремонту жилья, нужно увеличить — с девяти до 50, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Images Money Деньги на капитальный ремонт

Файзуллин «Мы предлагаем расширить количество банков на территории страны где-то до 50, которые смогут участвовать».

Он добавил, что крупные банки не всегда берутся выдавать кредит для ремонта какого-то жилого дома. Сейчас 101 тысяча домов по всей стране находится на спецсчетах накопления средств на капитальный ремонт.

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