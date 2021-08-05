Москва, 5 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему регулярного обследования зданий и сооружений, построенных в регионах РФ, где зафиксировано таяние вечной мерзлоты.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

Об этом он заявил 5 августа на совещании с членами правительства РФ.

Глава государства призвал наладить систему контроля ситуации в этих регионах.

«У нас на северах проживают миллионы человек, и нам очень важно наладить систему мониторинга за ситуацией на этих территориях. В том числе необходимо отработать систему регулярных обследований зданий и сооружений», — сказал Владимир Путин.

Президент России поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину доложить о проведении этих работ, а также сообщить о совершенствовании системы капитального ремонта многоквартирных домов в стране.