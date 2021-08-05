Путин потребовал регулярного обследования зданий в зоне вечной мерзлоты
Москва, 5 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему регулярного обследования зданий и сооружений, построенных в регионах РФ, где зафиксировано таяние вечной мерзлоты.
Об этом он заявил 5 августа на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства призвал наладить систему контроля ситуации в этих регионах.
«У нас на северах проживают миллионы человек, и нам очень важно наладить систему мониторинга за ситуацией на этих территориях. В том числе необходимо отработать систему регулярных обследований зданий и сооружений», — сказал Владимир Путин.
Президент России поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину доложить о проведении этих работ, а также сообщить о совершенствовании системы капитального ремонта многоквартирных домов в стране.