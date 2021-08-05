Москва, 5 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Свыше 900 тыс. человек наблюдаются врачами в России из-за коронавирусной эпидемии, 78% из которых лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«Общее количество заболевших сегодня составляет под наблюдением 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении», — сказал Мурашко.

По его словам, на данный момент на стационарном лечении остаются около 196 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на него. При этом он отметил повышение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

В тяжелом состоянии госпитализированы 11% пациентов с диагнозом COVID-19.

«В Москве и Московской области мы сокращаем количество коек, поскольку уменьшилось количество заболевших. Но тем не менее пациенты есть», — сообщил Мурашко.

При этом министр здравоохранения отметил, что количество коек для больных коронавирусом является в России достаточным.