Екатеринбург, 5 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В НИИ охраны материнства и младенчества (Екатеринбург) начали направлять больных COVID-19. Соответствующий приказ размещён на сайте свердловского минздрава.

Младенец

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Согласно тексту документа, в медучреждении будут лечить носителей коронавируса, а также тех пациентов, у кого может подтвердиться заражение.

Директору НИИ рекомендовано обеспечить оказание медицинской помощи в стационарных условиях поступившим пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медучреждение уже переводили в режим ковид-госпиталя.