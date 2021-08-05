Москва, 5 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В России наблюдается замедление темпов прироста числа пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, заявил 5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством страны.

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«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — сказал Мурашко.

По его словам, замедление отмечено в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

«Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», — добавил глава Минздрава РФ.