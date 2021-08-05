Вашингтон, 5 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции США приняло неожиданное решение, вмешавшись в судебное разбирательство в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника саудовской разведки. Об этом 5 августа сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

Министерство объяснило свои действия необходимостью защитить секретные материалы Штатов. В ходатайстве, поданном 2 августа, говорится, что суд «может привести к раскрытию информации, которая, как можно ожидать, нанесет ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов».

В деле, о котором идет речь, фигурирует Саад Альджабри, ранее занимавший высокий пост в отделе по борьбе с терроризмом. Среди американских служб он пользуется большим уважением и ему приписывают спасение тысяч жизней.

Напомним, что в 2017 году Альджабри убежал в Канаду. Он стал врагом наследного принца Мухаммеда бин Салмана после того, как начал работать вместе с принцем Мухаммедом бин Найефом, который был соперником Салмана в борьбе за трон.