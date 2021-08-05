Москва, 5 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Наиболее тревожной ситуация с коронавирусом выглядит в Туве, Коми, Севастополе, Красноярской, Астраханской, Магаданской и Самарской областях, заявил 5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством страны.

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«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край», — сказал Мурашко.

По его словам, в некоторые из указанных регионов уже направлены бригады специалистов, которые должны оказать организационно-методическую и медицинскую помощь.