Сан-Хосе, США, 5 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Представитель студии Supergiant Games Григорий Касавин рассказал, что у разработчиков сейчас нет конкретных планов относительно следующего проекта. Об этом 5 августа сообщает издание PC Gamer.

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По словам Касавина, студия всё ещё погружена в разработку Hades — в августе должны выйти порты игры на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Разработчик отметил, что Supergiant Games никогда не планирует будущие проекты до тех пор, пока полностью не закончен один из текущих.

Напомним, что Hades — это ролевой экшен о героях и богах из мифологии Древней Греции. Игра получила множество наград и была высоко оценена критиками.