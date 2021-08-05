Вашингтон, 5 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Легенда легкой атлетики Карл Льюис считает позорным выступление мужской сборной США по бегу на Олимпиаде в Токио. Об этом бывший спортсмен написал 5 августа в Twitter.

Позор!

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«В мужской эстафете команда США все сделала неправильно. Система передачи неправильная, спортсмены бежали не с той ноги, и было ясно, что лидерство отсутствует. Это был полный позор. Совершенно неприемлемо для команды США выглядеть хуже, чем дети из AAU, которых я видел», — заявил Льюис.

Сообщение Льюися появилось примерно в то же время, когда команда США не прошла в финал мужской эстафеты 4×100 метров.

Напомним, что Льюис пять раз выступал на Олимпийских играх и выиграл десять Олимпийских медалей, девять из которых золотые. Спортивную карьеру он завершил в 1997 году.