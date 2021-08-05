Нью-Дели, 5 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Сборная Индии по хоккею посвятила свою бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио врачам, борющимся с пандемией коронавируса, сказал капитан команды Манприт Сингх. Об этом сообщает 5 августа CNN.

Zuzana Cizikova Хокей

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Спортсмен также отметил, что этот год стал тяжелым для команды, которая была вынуждена тренироваться в изоляции вдали от своих семей.

«Последние два года мы много помогали друг другу, доверяли друг другу, и нам приходилось очень много работать. Из-за коронавируса мы не видели свои семьи и жили в лагере в Бангалоре, но у нас была цель, и сегодня мы ее выполнили», —сказал Мандип Сингх о заработанной бронзе.

Напомним, что последний раз сборная Индии взяла золото на Олимпийских играх 41 год назад.