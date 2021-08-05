Путин предложил внедрять по всей стране опыт лучших по вакцинации регионов
Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Опыт регионов, которые хорошо показали себя в плане вакцинации от коронавируса, нужно применять по всей стране, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Отметив, что в ряде российских регионов «вакцинация идёт достаточно быстрыми темпами», Путин заявил:
«Нужно обобщить лучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах».