Москва, 5 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Рост ключевой ставки Банка России действительно снижает темпы экономического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила финансовый аналитик Марго Пажинская. Так она прокомментировала критику в адрес Центрального банка РФ, с которой выступил бизнесмен Олег Дерипаска. Последний обвинил регулятор в подрыве основ долгосрочного экономического роста путем повышения ставок.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

«В 2021 году ЦБ планомерно повышает ключевую ставку. В июле она была увеличена до 6,5%. Высказывание Олега Дерипаски правдиво, поскольку рост ставки действительно снижает темпы экономического развития. Однако ее увеличение также позволяет контролировать и сдерживать уровень инфляции, что сейчас является для регулятора одной из первостепенных задач, — сказала Пажинская. — На практике же повышение ключевой ставки ведет к увеличению стоимости кредитов для потребителей, а также снижению спроса на займы, но при этом, например, способствует увеличению ставки по депозитам».

Как полагает эксперт, в вопросе об экономическом росте нельзя быть категоричными.

«Повышение ключевой ставки снижает уровень экономической активности, но при этом позволяет также снизить и уровень инфляции. А для долгосрочного роста экономики важны стабильные ценовые показатели, поэтому снижение инфляции крайне необходимо», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России пока нет факторов для дальнейшего роста инфляции.