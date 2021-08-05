Тверь, 5 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Тверской области после урагана полностью восстановлена электрораспределительная сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 5 августа. Комиссию по устранению последствий непогоды возглавляет губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Восстановление ЛЭП после урагана

На данный момент в Андреаполе установлено 92 бетонных опоры линий электропередачи по улицам Промысловая, Горки, Зеленая, пер. Горки. Полностью восстановлена распределительная сеть, энергетики оперативно ведут работы по подключению электричества в домах. Продолжаются работы по ремонту домов местных жителей и уборке деревьев. На данный момент отремонтированы кровли 13 жилых домов, убрано более 370 деревьев, расчищено от порубочных остатков и строительного мусора 76 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов. Также продолжаются работы по ликвидации последствий урагана на землях гослесфонда.

Под особым контролем — помощь жителям. Оказана помощь семьям, потерявшим близких, в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе. Также, по поручению Игоря Рудени, готовятся необходимые документы для приобретения жилья жителям, чьи дома были разрушены стихией. Материальную поддержку получат жители, пострадавшие из-за стихии, частично утратившие свое имущество. В муниципалитетах продолжаются регулярные подворовые обходы, организована выдача бесплатных продуктов. Для семей с маленькими детьми доступен круглосуточный детский сад.

По поручению главы региона на контроле регионального Минздрава остаётся оказание медицинской помощи пострадавшим. Обследование и лечение пациентов ведется согласно установленным диагнозам. Одна женщина с положительной динамикой выписана и продолжает лечение на дому.

В регионе открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8−4822−39−09−82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.