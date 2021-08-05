Москва, 5 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Однако остаётся ряд регионов РФ, где положение дел с заболеваемостью вызывает беспокойство. Об этом 5 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«На сегодняшний день ситуация [стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — доложил глава федерального ведомства.

По его словам, наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

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Глава Минздрава добавил, что в стране под наблюдением медиков находятся около 915 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него, 78% из них лечатся амбулаторно, около 196 тыс. пациентов в РФ с COVID-19 или подозрением на него находятся на стационарном лечении. Всего в России для пациентов с коронавирусом развернуто около 234 тыс. коек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 5 августа, в России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом увеличилось на 23 120, достигнув общего показателя 6 379 904 случая с начала пандемии.

Новые случаи инфицирования обнаружены во всех регионах страны. Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. С начала пандемии, по данным штаба, переболели COVID-19 и выздоровели уже свыше 5,7 млн человек. За сутки от ковида скончались 794 человека, с начала пандемии — 162 509 жителей России.