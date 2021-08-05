Москва, 5 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом 5 августа заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«На сегодняшний день ситуация (с COVID-19) стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — сказал он.

Также глава Минздрава РФ уточнил, что в данный момент в стране с коронавирусом или подозрением на него находятся под наблюдением находится около 915 тыс. человек, из которых около 196 тыс. проходят лечение в стационарах.

Кроме того, он указал, что 11% всех госпитализированных с новым заболеванием в РФ находятся в тяжелом состоянии и добавил самую большую тревогу вызывает ситуация с SARS-CoV-2 в республиках Туве и Коми, а также в Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 23 120 новых заразившихся коронавирусом.