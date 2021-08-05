Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области с августа иностранным гражданам станет доступна вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

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В ведомстве отмечают, что прививать зарубежных гостей и студентов-иностранцев будут российской вакциной, а вакцинация будет проводиться на платной основе.

При этом и для нижегородцев, и для граждан России из других регионов вакцинация в Нижегородской области будет по-прежнему бесплатной, но только в том случае, если прививка будет делаться отечественной вакциной от COVID-19.