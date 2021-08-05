Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки жертвами коронавируса стали 27 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 46 до 95 лет и девять мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Жертвами COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии стали 5 310 человек.