Бишкек, 5 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего депутата парламента Киргизии Талантбека Узакбаева, являющегося фигурантом уголовного дела по «Кумтору», виновным в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Picserver.org Коррупция

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Экс-председателя экологического комитета парламента приговорили к выплате в доход государства штрафа в размере 300 тысяч сомов (258 тысяч рублей).

По версии гособвинения, депутат Талант Узакбаев участвовал в создании коррупционной схемы по проекту «Кумтор», вступив в сговор с Омурбеком Бабановым — занимавшим на тот момент пост премьер-министра, Асылбеком Жээнбековым — бывшим в то время спикером парламента, а также несколькими коллегами-парламентариями.

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