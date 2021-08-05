Иваново, 5 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Причину смерти 24-летнего жителя Ивановской области, скончавшегося, по данным местных СМИ, после прививки от коронавируса, проверит Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области. Об этом 5 августа сообщил Росздравнадзор.

WikiImages Вакцинация

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер, якобы, после вакцинации», — говорится в сообщении.

По данным ивановских СМИ, 24-летний Михаил Х. скончался ночью 2 августа в Холуе. По словам матери погибшего молодого человека, он почувствовал себя плохо после второй прививки от коронавируса, его госпитализировали, умер он в больнице.

По информации департамента здравоохранения Ивановской области, «причина смерти молодого человека будет установлена после проведения патологоанатомической экспертизы». В департаменте уточнили, что молодой человек прошёл первичную вакцинацию 29 июня на рабочем месте, на получение второй дозы вакцины он не явился.

«Поствакцинальные осложнения проявляют себя, либо сразу после инъекции вакцины, либо в течение трех суток с момента прививки», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росздравнадзор начал проверку по факту смерти троих человек, членов одной семьи, в Краснодаре, также якобы после вакцинации.