Пекин, 5 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Tesla представил в Китае прототип компактного электромобиля, стоимость которого составит 25 тыс. долларов. Об этом сообщается на портале TeslaRati.

Yasunari Goto Tesla

Новый электрокар будет дешевле автомобиля Tesla Model 3, а также станет самым бюджетным в модельной линейке бренда.

По данным журналистов портала, Tesla уже заключила договор с основными поставщиками деталей. Сейчас автопроизводитель занимается переоборудованием своего предприятия в Китае под производство самого бюджетного электрокара.

Первая модель «недорогого» электромобиля сойдёт с конвейера либо в конце нынешнего года, либо в конце 2022 года. При этом продажи модели будут осуществляться только в Китае.

Напомним, компания Tesla начнёт сборку новых электрокаров Semi и Cybertruck не ранее 2022 года. Электропикапы будут производиться на предприятии автопроизводителя в американском городе Остин (штат Техас).

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