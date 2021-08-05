Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Николая Девятого, который 23 января принял участие в несанкционированном митинги и во время задержания избил двух полицейских. Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом 5 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Цитата видео ГУ МВД России по СПб и ЛО Николай Девятый

Ранее ИА REGNUM сообщало, уроженец Архангельской области, 36-летний IT-специалист Николай Девятый напал с кулаками на сотрудника ГИБДД в Петербурге в ходе незаконной массовой акции сторонников Навального. Одного полицейского он ударил ногой в лицо и попытался скрыться, а когда на помощь коллеге пришел другой сотрудник полиции, Девятый также нанес ему удар.

«Девятый вину признал, — рассказали в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима. В счет возмещения морального вреда с Девятого взыскано по 150 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.