Брюссель, 5 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Олимпийское перемирие было нарушено инцидентом с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Такое мнение 5 августа высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Как отметил глава европейской дипломатии, он «чувствует облегчение», наблюдая, как спортсменка из Белоруссии прибыла в Варшаву.

«Однако еще один гордый гражданин Белоруссии был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено», — написал в своем сообщении Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.