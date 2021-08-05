Цхинвал, 5 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 220 тестов на коронавирус, из которых 24 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 5 августа сообщила агентству «Рес».

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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4371 носителя SARS-CoV-2, из них 3736 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 635 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 46 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 249 тестов. Выздоровевшими медики признали 20 человек.

Напомним, в Южной Осетии в мае началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». За это время были привиты более 800 человек. Всего из России в республику привезли 2 тыс. доз.