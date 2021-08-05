Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области смягчили режим повышенной готовности, ранее введенный в регионе из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Сделать это удалось, благодаря продолжающейся кампании по вакцинации населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

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Новые послабления касаются документов, которые необходимо предъявлять жителям и гостям Нижегородской области для посещения массовых мероприятий.

Теперь нет необходимости предъявлять сертификаты о полученных прививках от коронавируса, справок об антителах или отрицательных результатов ПЦР-тестов для участия в церемониях бракосочетания.

Также сняты ограничения на посещение кинотеатров — зрителям больше не нужно иметь при себе сертификаты о вакцинации, справки о ПЦР-тестах или о наличии антител к коронавирусу.

Театрам, концертным залам и циркам разрешили не требовать от посетителей документы о вакцинации или отсутствии заболевания COVID-19, но только при условии, что таковых будет насчитываться не более 500 человек. Кроме того, в этом случае им позволено устраивать антракты и возобновить работу буфетов.

Несовершеннолетним нижегородцам и гостям региона разрешили ходить на массовые мероприятия, в театры, в цирки и на концерты без справок об отрицательном результате ПЦР-теста.

То же касается и детских развлекательных комнат. Однако, сопровождающие детей взрослые должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.